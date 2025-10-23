Prinz Andrew: Beliebtheit in der Bevölkerung sinkt ins Bodenlose

Dabei ging die überwältigende Mehrheit der Briten – 88 Prozent – davon aus, dass Andrews Entscheidung, seine Titel niederzulegen, richtig war. Doch vielen reicht dieser Schritt überhaupt noch nicht aus. 51 Prozent der Befragten fordern nun, dass das Parlament eingreifen und dem Prinzen seine Titel auch rechtlich und verbindlich per Beschluss entziehen sollte. Denn obwohl Andrew sie nicht mehr nutzt, hält er sie nach wie vor offiziell. Die Titel Herzog von York, Graf von Inverness und Baron Killyleagh gehören ihm weiterhin – zumindest juristisch auf dem Papier.