Prinz Andrew: Sein Wappen wurde aus Schloss Windsor entfernt

Prinz Andrew ist in den Epstein–Skandal verwickelt

Prinz Andrew hatte am 17. Oktober wegen des Epstein–Skandals seine Titel zurückgegeben. Weiterhin bestreitet er jedoch alle Vorwürfe gegen ihn. «In Gesprächen mit dem König und meiner unmittelbaren sowie weiteren Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der Königsfamilie ablenken», hiess es in einer persönlichen Erklärung Andrews. Er habe sich dazu entschieden, «meine Pflicht gegenüber meiner Familie und meinem Land an erste Stelle zu setzen. [...] Mit Zustimmung Seiner Majestät sind wir der Ansicht, dass ich nun einen Schritt weiter gehen muss. Ich werde daher meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr führen. Wie ich bereits zuvor gesagt habe, weise ich die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück.»