Prinz Andrew: Sollte Polizist ihm Infos zu Virginia Giuffre liefern?

Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer herausgegeben?

Die britische «Mail on Sunday» möchte jetzt Einsicht in eine entsprechende E–Mail erhalten haben, die Andrew im Jahr 2011 an Ed Perkins, den stellvertretenden Pressesprecher von Queen Elizabeth II. (1926–2022), geschickt haben soll – kurz bevor ein altes Foto erstmals veröffentlicht wurde, das Andrew mit Giuffre zeigt. Darin soll Andrew geschrieben haben: «Es scheint auch so, als ob sie in den Staaten vorbestraft ist. Ich habe ihren Geburtstag und ihre Sozialversicherungsnummer zur Untersuchung an [...], den diensthabenden Personenschutzbeauftragten, gegeben.»