Prinz Andrew: Was passiert jetzt mit dem Herzogtitel?

Ob es dazu trotzdem noch kommen könnte, ist derzeit unklar. Die offizielle Aberkennung hätte laut des Berichts Zustimmung von Regierung und Öffentlichkeit finden können, im Palast habe man jedoch darauf gehofft, dass Andrew freiwillig auf den Titel verzichtet. Die Mitgliedschaft im Hosenbandorden hätte Charles demzufolge entziehen können. Andrew werde als Sohn einer Königin weiterhin ein Prinz bleiben. Dies sei sein einziger verbliebener Titel, der ihm auch nicht entzogen werden könne. Sarah Ferguson (66), Andrews Ex–Frau, werde den Titel Duchess of York ebenso nicht mehr führen. Die Titel der beiden Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35) sollen laut «Guardian» von all dem nicht betroffen sein.