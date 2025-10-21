Prinz Andrew zahlt seit 22 Jahren keine Miete für die Royal Lodge

Andrew zahlte einmalig eine Million Pfund Pacht

Aus dem in der «Times» abgedruckten Vertrag geht hervor, dass der in Ungnade gefallene Bruder von König Charles III. (76) seit 2003 jährlich «einen Pfefferkorn (falls verlangt)» Miete gezahlt hat. Der Crown Estate veröffentlichte eine unredigierte Version des 25–seitigen Vertrags, nachdem er zunehmenden Druck von Abgeordneten und Aktivisten erfahren hatte. «The Independent» berichtete, dass Prinz Andrew 1 Million Pfund für die Pacht des Anwesens sowie mindestens 7,5 Millionen Pfund für Renovierungsarbeiten im Jahr 2005 an den Crown Estate bezahlt habe. Im Gegenzug sei ihm die Miete für das Anwesen im Herzen des Windsor Great Park, das neben dem denkmalgeschützten, 30 Zimmer umfassenden Haupthaus noch über ein Gärtnerhaus und sechs Cottages verfügt, erlassen worden.