Prinz Daniel von Schweden zeigt sich bei Auftritt im Rollstuhl

Prinz Daniel von Schweden (52) ist eigentlich einer der fittesten Royals Europas. Der ehemalige Fitnesstrainer und Ehemann von Kronprinzessin Victoria (48) zeigt sich oft in Bewegung – ob beim Joggen oder beim Skifahren. Umso grösser dürfte der Schreck bei vielen gewesen sein, als das schwedische Königshaus am Mittwochabend ein neues Foto von Daniel auf Instagram veröffentlichte: Es zeigt den Prinzen in einem knallroten Rollstuhl sitzend.