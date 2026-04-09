Prinz Edward soll seinen Bruder Andrew über Ostern besucht haben

Andrew zieht in sein neues Zuhause

Rund um den Besuch gab es auch praktische Fragen zu klären. Edward und Sophie übernachten normalerweise im Wood– Farm–Anwesen, wenn sie Sandringham besuchen – doch das war dieses Mal nicht möglich, weil Andrew noch dort residierte. Letzte Renovierungsarbeiten an der Marsh Farm, Andrews neuem dauerhaftem Wohnsitz in unmittelbarer Nähe, waren noch nicht abgeschlossen. Das Herzogspaar wich vorübergehend auf das Gardens House aus, ein kommerziell vermietetes Ferienhaus in der Nähe von Sandringham House. Von Verstimmungen zwischen den Brüdern wegen dieser Unannehmlichkeit will die königliche Entourage entgegen anders lautender Berichte jedoch nichts wissen: es herrsche deswegen kein «schlechtes Blut», schreibt die «Daily Mail».