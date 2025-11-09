Prinz George zum ersten Mal beim Festival of Remembrance

Am heutigen Remembrance Sunday wird König Charles die Nation durch zwei Schweigeminuten führen, um derer zu gedenken, die in den beiden Weltkriegen und anderen Konflikten ihr Leben verloren haben. Bei der nationalen Gedenkfeier am Cenotaph im Zentrum Londons werden rund 10.000 Veteranen der Streitkräfte am Vorbeimarsch der Royal British Legion teilnehmen, zusammen mit etwa 20 Veteranen des Zweiten Weltkriegs.