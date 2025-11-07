Prinz Harry bedankt sich bei Toronto für seine grosse Liebe Meghan

Seit dem Jahr 2018 ist Prinz Harry mit seiner Ehefrau, Herzogin Meghan (44), verheiratet. Die beiden waren rund zwei Jahre zuvor zusammengekommen. Meghan war damals Schauspielerin und vor allem bekannt für die Anwaltsserie «Suits», die in grossen Teilen in Toronto gedreht wurde. Harry soll sie mehrfach in der Millionenstadt besucht haben. 2017 standen dann besondere Premieren bei den von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games an. Bei der in jenem Jahr in Toronto ausgerichteten Sportveranstaltung für Kriegsversehrte zeigten sie sich nicht nur erstmals offiziell zusammen, sie hielten auch zum ersten Mal vor laufenden Kameras Händchen.