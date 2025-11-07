Prinz Harry entschuldigt sich bei Kanada - mit einem Augenzwinkern

Ein versöhnliches Zeichen für Kanada

Am Ende des Interviews setzt Harry schliesslich eine Basecap der Toronto Blue Jays auf – als versöhnliche Geste sozusagen. «Ich werde diese Kappe von nun an tragen, um sicherzustellen, dass ich solche Fehler nicht mehr mache», erklärt er schmunzelnd. «In Spiel fünf, sechs und sieben war ich durchgängig für die Blue Jays», so Harry und schickt hinterher: «Jetzt, wo ich das zugebe, wird es für mich schwierig sein, nach Los Angeles zurückzukehren.» Dann entschuldigt er sich nochmals bei der «kanadischen Öffentlichkeit», gibt sich «untröstlich», dass die Blue Jays gegen den späteren World–Series–Gewinner Dodgers verloren haben und schickt noch ein «Go, Blue Jays!» hinterher.