Prinz Harry feiert bei Dinner in New York mit Mathilde von Belgien

In dem Bericht heisst es, alle Anwesenden hätten zuvor zusammen mit Betroffenen einen offenen Brief verfasst, in dem sie die Staats– und Regierungschef der Welt zu dringenden Massnahmen aufrufen, um Gewalt gegen Kinder zu beenden. Auch Prinz Harry, Königin Mathilde und Forest Whitaker gehören zu den Unterzeichnenden. Dass sich nun alle am Wochenende auf Einladung der WHO zum Abendessen getroffen haben, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen, ist kein Zufall: In New York findet ab Montag die UN–Generalversammlung statt.