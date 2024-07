Prinz Harry fürchtet Mord- und Säureanschläge auf Meghan

Mit drastischen Beispielen hat Prinz Harry (39) in der Donnerstagabend (25. Juli) ausgestrahlten ITV–Dokumentation «Tabloids on Trial» nahegelegt, wie die britische Berichterstattung das Leben seiner Familie gefährdet. Allen voran um seine Frau Herzogin Meghan (42), an der in der Boulevardpresse seiner Heimat in der Regel kein gutes Haar gelassen wird, sorgt sich der Royal. Ein Umstand, der womöglich dazu führen könnte, dass das Paar nie wieder eine gemeinsame Reise nach Grossbritannien antreten wird?