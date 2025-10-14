Prinz Harry kämpft weiter um Polizeischutz

Verlorene Berufung und familiäre Spannungen

Im Mai verlor der Herzog von Sussex seine Berufung gegen die Entscheidung. In einem anschliessenden BBC–Interview deutete er an, sein Vater König Charles könne die Angelegenheit beeinflussen. «Es liegt viel Kontrolle und Möglichkeiten in den Händen meines Vaters», sagte Harry damals. «Letztendlich könnte diese ganze Sache durch ihn gelöst werden. Nicht unbedingt durch Eingreifen, sondern indem er beiseite tritt und den Experten erlaubt, das Notwendige zu tun.» Der Palast hat durchweg bestritten, dass der 76–jährige König die Macht habe, Harrys Sicherheitsschutz wiederherzustellen.