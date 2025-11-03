Prinz Harry reist für Veteranen nach Kanada

Volles Programm für Prinz Harry am 5. und 6. November

Am 5. November nimmt der ehemalige Hauptmann der britischen Armee, der zweimal in Afghanistan im Einsatz war, an mehreren Veranstaltungen zur Unterstützung der kanadischen Streitkräfte und der Veteranen–Community teil. Anschliessend ist ein privates Mittagessen der True Patriot Love Foundation geplant, bei dem internationale Veteranen–Themen diskutiert werden. Am Abend steht eine private Spendengala für The HALO Trust auf dem Programm. Die Organisation zur Minenräumung hatte bereits seine Mutter, Prinzessin Diana (1961–1997), aktiv unterstützt.