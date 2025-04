Prinz Harry schwärmt von Meghans Erfolg: «Ich bin unglaublich stolz»

Prinz Harry (40) hat sich erstmals zum Markenerfolg seiner Ehefrau Meghan (43) geäussert. «Ich freue mich so für meine Frau und unterstütze absolut alles, was sie getan hat und weiterhin tut», sagte der Herzog von Sussex gegenüber dem US–Magazin «People», das ihm in der aktuellen Ausgabe die Titelgeschichte widmet.