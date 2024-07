Prinz Harry spricht in einer Doku über Streit mit britischen Medien

Hugh Grant einigte sich aussergerichtlich

Prinz Harry geht im Kampf gegen die britischen Boulevardmedien unter anderem gegen die News Group Newspapers (NGN) gerichtlich vor. In dem Fall geht es um angeblich rechtswidrige Methoden zur Informationsbeschaffung durch Journalisten und Privatdetektive bei NGN, dem Herausgeber der Zeitung «The Sun» und des eingestellten Boulevardblatts «News of the World». Der Royal wirft den Zeitungen unter anderem vor, dass sie seine Festnetztelefone abgehört hätten. Im vergangenen Februar hatte er sich mit dem britischen Verlag Mirror Group Newspapers (MGN), Herausgeber der britischen Boulevardzeitung «The Daily Mirror», in einem Telefon–Hacking–Prozess geeinigt und eine «beträchtliche» Entschädigung erhalten. Das zuständige Gericht hatte entschieden, dass Harry illegal ausgespäht worden sei.