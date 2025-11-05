Prinz Harry über sein Geburtsland England: «Ich liebe es»

Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen

Auch mit Blick auf den Remembrance Day findet Harry ergreifende Worte: «Jedes Jahr im November wird die Welt für einen Moment stiller. Wir halten inne, gemeinsam, um zu gedenken», schreibt er. Bei dem Feiertag ginge es nicht um die Verherrlichung von Krieg, sondern um die Anerkennung des Preises, den Menschen dafür gezahlt haben: «Leben, die sich für immer verändert haben, und die Lektionen, die durch unvorstellbare Opfer bezahlt wurden.» Harrys Verbundenheit mit dem Militär kommt nicht von ungefähr: Von 2005 bis 2015 diente er selbst in der britischen Armee, war zweimal in Afghanistan im Einsatz. Später rief er die Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen ins Leben.