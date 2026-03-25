Prinz Harry und Herzogin Meghan: Aufregung vor ihrer Australien-Reise

Sprecher der Sussexes äussert sich

Laut «Daily Mail» gab es zwar zunächst Spekulationen darüber, ob die Steuerzahler den Besuch von Meghan und Harry mitfinanzieren müssten. Inzwischen sei jedoch bekannt geworden, dass die Reise des Paares nach Australien privat finanziert werde. Ein Sprecher des Herzogs und der Herzogin von Sussex sagte der britischen Zeitung: «Die Reise wird privat finanziert, daher bin ich mir nicht sicher, was diese Petition bezwecken soll.»