Prinz Harry und Herzogin Meghan: Dinner-Date mit Beckham-Sohn

Parallelen zu Harrys eigener Familiensituation

Das Dinner findet vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen innerhalb von Prinz Harrys eigener Familie statt. Er und Meghan leben weiterhin distanziert von den britischen Royals. In einem offenen Interview mit der «BBC» am 2. Mai enthüllte Harry, dass sein Vater, König Charles, «nicht mit ihm sprechen will» und gab zu, er wisse nicht, «wie lange [sein Vater] noch hat», während der Monarch sich weiterhin in Krebsbehandlung befindet.