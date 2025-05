Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern bei Beyoncé-Konzert

Beyoncé zieht jetzt weiter nach Chicago

Nach den ersten Konzerten in Kalifornien zieht Beyoncé nun weiter. Für die nächsten Auftritte ist sie ab kommender Woche in Chicago zu Gast. Auch in England und Frankreich wird sie im Rahmen ihrer neuen Tournee auftreten, mit der sie ihr achtes Studioalbum «Cowboy Carter» aus dem Jahr 2024 bewirbt.