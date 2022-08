Prinz Harry und Herzogin Meghan kommen im September nach Deutschland

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) kommen Anfang September nach Deutschland. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung «Daily Mail» und Berufung auf einen Sprecher der Royals. Das Paar wird zunächst am 5. September in Grossbritannien zum «One Young World Summit» in Manchester erwartet. Eine Veranstaltung, die junge Führungskräfte aus mehr als 190 Ländern zusammenbringt. Anschliessend geht es am 6. September weiter Richtung Deutschland, genauer gesagt nach Düsseldorf.