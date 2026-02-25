Prinz Harry und Herzogin Meghan sind in Jordanien angekommen

Ihren Besuch in Jordanien hatten Prinz Harry und Herzogin Meghan erst kurz vor ihrer Abreise verkündet. Das Büro der Sussexes gab dem «People»–Magazin zufolge einen Tag zuvor bekannt, dass das Paar am 25. und 26. Februar dort sein werde, um sich über Gesundheitsthemen auszutauschen. Laut dem Bericht soll die königliche Familie über die Reise informiert worden sein.