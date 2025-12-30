Prinz Harry und Herzogin Meghan verlieren wieder wichtigen Mitarbeiter

Die ersten US–Medien sehen nun sogar schon die gesamte Marke des Paares bedroht. «Sie haben Archewell im Grunde genommen geschlossen», zitiert etwa «Page Six» eine Quelle. Das Portal berichtete auch, dass Archewell–Vizepräsidentin Shauna Nep nicht einmal festangestellt sei, sondern auf Beraterbasis arbeite. Weitere Mitarbeiter gebe es bei der Wohltätigkeitsorganisation inzwischen nicht mehr. Angeblich hätten die Sussexes in den vergangenen Monate viele Gesprächen über Kostensenkungsmassnahmen geführt und sogar über den Verkauf der Stiftung nachgedacht. Auch die Produktionsfirma habe nur noch wenige Angestellte und könnte weitere verlieren, wenn die Show «With Love, Meghan» nicht für eine weitere Staffel verlängert wird.