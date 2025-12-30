Prinz Harry und Herzogin Meghan verlieren wieder wichtigen Mitarbeiter

Einer der engsten und längsten Vertrauten von Prinz Harry (44) und Herzogin Meghan (41) geht. Am Montag hat James Holt, der Archewell–Geschäftsführer, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Damit verliert das Paar einen weiteren wichtigen Mitarbeiter.
James Holt kehrt nach London zurück
In einer Erklärung heisst es der «Daily Mail» zufolge: «Nach fünf unglaublichen Jahren in Los Angeles ist es für meine Familie an der Zeit, nach London zurückzukehren. Wenn ich in den kommenden Monaten die Leitung von Archewell Philanthropies an das neue Team übergebe, werde ich dies mit grossem Stolz und Optimismus für die Zukunft tun.» Er werde seine Kollegen sehr vermissen und sei Harry und Meghan «für alles, was sie getan haben – für mich und für die unzähligen Menschen, die wir unterstützt haben –, unendlich dankbar».
Holt leitet seit 2021 ihre Wohltätigkeitsorganisation Archewell. Davor war er von 2019 bis 2021 ihr PR–Chef und begleitete sie während des Megxits von Grossbritannien nach Kalifornien. Er war auch in der Netflix–Dokumentation «Harry & Meghan» zu sehen.
In einer eigenen Erklärung lobte das Herzogpaar von Sussex James Holt als eine «hervorragende Stütze» seit fast zehn Jahren. «Sein Enthusiasmus und sein Talent bei der Leitung unserer philanthropischen Projekte waren aussergewöhnlich.» Ganz auf ihn verzichten müssen sie wohl aber offenbar nicht. Denn ein Sprecher betonte: «James Holt wird dem Paar und Archewell Philanthropies weiterhin als leitender philanthropischer Berater zur Seite stehen und ihre humanitären Auslandsreisen im Jahr 2026 unterstützen.»
Ganze Marke bedroht?
In der vergangenen Zeit gab es einige Personalwechsel bei Harry und Meghan. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Kommunikationschefin Meredith Maines nach rund zehn Monaten im Amt zurückgetreten ist. Im Laufe des Sommers verlor das Paar ausserdem seinen stellvertretenden Pressesprecher in Los Angeles und den britischen Pressesprecher. Im Zuge der Umstrukturierung ihrer Wohltätigkeitsorganisation von Archewell Foundation in Archewell Philanthropies sollen zudem weitere Mitarbeiter abgebaut worden sein.
Die ersten US–Medien sehen nun sogar schon die gesamte Marke des Paares bedroht. «Sie haben Archewell im Grunde genommen geschlossen», zitiert etwa «Page Six» eine Quelle. Das Portal berichtete auch, dass Archewell–Vizepräsidentin Shauna Nep nicht einmal festangestellt sei, sondern auf Beraterbasis arbeite. Weitere Mitarbeiter gebe es bei der Wohltätigkeitsorganisation inzwischen nicht mehr. Angeblich hätten die Sussexes in den vergangenen Monate viele Gesprächen über Kostensenkungsmassnahmen geführt und sogar über den Verkauf der Stiftung nachgedacht. Auch die Produktionsfirma habe nur noch wenige Angestellte und könnte weitere verlieren, wenn die Show «With Love, Meghan» nicht für eine weitere Staffel verlängert wird.