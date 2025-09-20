Prinz Harry und Prinz William: Gibt es eine baldige Versöhnung?

Freund glaubt an Umarmung der Brüder

Alex Rayner, der als ein Freund von Harry gilt, scheint der Auffassung zu sein, dass die Brüder wieder zueinander finden werden – und das schon sehr bald. «Sobald sich die Gelegenheit bietet, werden wir eine wunderbare Umarmung zwischen den beiden Brüdern sehen», habe er der «Daily Mail» erklärt. Er hoffe, dass dies schon in den kommenden Monaten geschehe, «und wenn nicht bis Ende des Jahres, dann im nächsten. Sie werden sich in nicht allzu ferner Zukunft umarmen.»