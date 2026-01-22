Prinz Harry unterstützt «am Boden zerstörte» Liz Hurley vor Gericht

Der Anwalt des Pressehauses, Antony White, unterstellte am Mittwoch vor Gericht Prinz Harry, er habe gewusst, dass sein Freundeskreis «undicht» sei, worauf der Prinz antwortete: «Mein Freundeskreis war nicht undicht, das möchte ich klarstellen.» Auch Prinz Harry war im Zeugenstand sichtlich bewegt, als er sagte, der Verleger habe das Leben seiner Frau, der Herzogin von Sussex, «zu einem absoluten Elend» gemacht. Dem Prinzen stockte die Stimme, als er sagte, es sei eine «schreckliche Erfahrung» für seine Familie gewesen und alles, was er wolle, sei «eine Entschuldigung und die Übernahme von Verantwortung».