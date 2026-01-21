Prinz Harry vor Gericht: «Hatte Angst, dass etwas Schlimmes passiert»

In seiner Zeugenaussage erklärte der Prinz zudem, dass er seine Haltung zu den Medien erst änderte, als er seine heutige Ehefrau Herzogin Meghan (44) kennengelernt hatte. «Ende 2016, als meine Beziehung zu Meghan, meiner heutigen Frau, öffentlich wurde, begann ich es zunehmend nicht richtig zu finden, nicht gegen die Presse vorzugehen angesichts der bösartigen und anhaltenden Angriffe, Belästigungen und aufdringlichen, teils rassistischen Artikel über Meghan», schrieb er in der Zeugenaussage. Die Situation habe sich nach Geburt seines Sohnes Archie (6) noch verschlimmert.