Prinz Harry wirbt im Football-Stadion für die Invictus Games 2025

Mehr als 500 Teilnehmer werden erwartet

Prinz Harry ist bereits seit geraumer Zeit auf Werbetour für die Veranstaltung im kommenden Jahr. Im Februar besuchte er mit Ehefrau Meghan (43) drei Tage lang Trainingslager und Wettkampfstätten in Kanada. Im September veröffentlichte er ein Video. «Sport hat die Fähigkeit zu heilen, Leben zu verändern und Leben zu retten. Für so viele dieser Teilnehmer kann der Weg zur Startlinie einer der schwierigsten Momente ihres Lebens sein. Aber bei den Spielen ändert sich ihr Leben», sagte er in dem auf X (ehemals Twitter) geteilten Clip. «Diese magischen Momente mitzuerleben und dabei den Sport zu erleben, ist für uns alle etwas ganz Besonderes.»