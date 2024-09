Prinz Harry wird 40: König Charles will anrufen, Prinz William nicht?

William meldet sich angeblich nicht bei Harry

Zwischen Prinz William und Prinz Harry sollen die Fronten dagegen verhärtet sein. Die Brüder reden im Moment angeblich nicht miteinander, heisst es Medienberichten zufolge. Eine Quelle sagte dem «Mirror», dass es an Harrys Geburtstag angeblich kein Telefonat zwischen den beiden geben werde. Der Insider betonte zudem, wie sehr sich in den vergangenen Jahren alles verändert habe. «Als Harry 30 wurde, sah es so aus, als könnte nichts zwischen ihm und seinem Bruder stehen.» Gemeinsam sollten sie «das neue Gesicht der Royals» werden und der Monarchie eine dringend benötigte Modernisierung verpassen. Weiter sagte die Quelle: «Aber jetzt sprechen William und Harry nicht einmal mehr miteinander. Früher haben sie wichtige Meilensteine immer gemeinsam gefeiert, aber an Harrys grossem Tag wird es kein transatlantisches Telefonat zwischen den beiden geben.»