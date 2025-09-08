Prinz Harry zeigt sich gut gelaunt in London

Trifft Prinz Harry auch seinen Vater?

Laut dem ITV–Reporter Chris Ship, der auf X ein Video von Harrys Ankunft bei der Preisverleihung teilte, soll der jüngste Sohn von König Charles III. (76) die restliche Woche in Grossbritannien verbringen. Ob auch ein Treffen mit seinem Vater geplant ist, sei nicht bekannt. Der hält sich derzeit auf Schloss Balmoral in Schottland auf, wo er seine Sommerpause verbringt, soll aber regelmässig für seine Krebsbehandlung nach London reisen. Das letzte persönliche Treffen zwischen Charles und Harry liegt über anderthalb Jahre zurück.