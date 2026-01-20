Prinz Harry zufrieden nach erstem Prozesstag

Am Donnerstag wird Harry selbst in den Zeugenstand treten, wie aus einem vorläufigen Zeitplan hervorgeht, den britische Medien veröffentlichten. Es wird erst das zweite Mal sein, dass der Prinz vor Gericht aussagt. 2023 machte er als erster hochrangiger britischer Royal seit 130 Jahren Aussagen in einem Rechtsstreit – damals im Verfahren gegen Mirror Group Newspapers wegen Telefon–Hacking. In diesem Prozess wurde Harry mit «erheblicher» Schadensersatz zugesprochen.