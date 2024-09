Prinz Harrys 40. Geburtstag: So verbrachte er das Wochenende

Royal Family gratulierte via Instagram

Seinen 40. am Sonntag feierte Harry dann laut «People» mit bei einer privaten Feier mit Freunden und einigen Familienangehörigen in Montecito. Seine eigenen Verwandten waren nicht dabei, doch die königliche Familie widmete ihm immerhin ein Instagramposting, was Royalexperten nach all den Querelen als ein Händereichen werten. Es sollen die ersten öffentlichen Glückwünsche seit 2021 gewesen sein. «Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag», hiess es in dem Beitrag auf dem offiziellen Account von König Charles III. (75), während Prinz William (42) und Herzogin Kate (42) den Beitrag in ihrer Instagram–Story teilten.