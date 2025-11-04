Prinz Harrys geplante Kanada-Reise: Neuer Affront oder royaler Zufall?

An Harrys Termin liess sich nichts ändern

Und in der Tat waren dem jüngeren Bruder von Prinz William terminlich ohnehin die Hände gebunden. Harrys Sprecher wird mit den Worten zitiert: «Der Termin für die Hauptveranstaltung, das Abendessen, wird von der Wohltätigkeitsorganisation und nicht von Prinz Harry festgelegt.» Dass dieser 2025 hierfür nach Kanada reisen würde, ist zudem bereits seit rund einem Jahr bekannt. Lediglich das genauere Zeitfenster wird aus Sicherheitsgründen erst kurz vor der Abreise mitgeteilt.