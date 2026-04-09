Prinz Philip: Der unvergessene König der Herzen starb vor fünf Jahren

Es wurde viel gelacht und gelästert über Philips kauzigen Humor und seine undiplomatischen Bemerkungen. Deshalb nannte man ihn «Duke of Hazard» – Herzog des Risikos. Protokollchefs wären am liebsten im Boden versunken, doch die Engländer liebten ihn dafür. Als ihm etwa der 13–jährige Schüler Andrew Adams erzählte, er wolle Astronaut werden, antwortete Philip: «Davor müsstest du aber abspecken». Den deutschen Regierungschef Helmut Kohl begrüsste er mit «Guten Tag, Herr Reichskanzler», zum Staatspräsidenten von Nigeria, der in bunter Landestracht erschien, sagte er: «Sie sehen aus, als wollten Sie gleich zu Bett gehen.» Und in Papua–Neuguinea meint er zu den Gästen eines Empfangs: «Sie haben es also geschafft, nicht verspeist zu werden».