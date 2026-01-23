Prinz William auf Probefahrt: Royal testet Mobilitätsroller

Innovationen für Gesundheit und Mobilität

In der Forschungseinrichtung der University of Bristol und der University of West England wurde ihm auch ein Exoskelett vorgeführt, das Menschen mit eingeschränkter Mobilität unterstützt. Zu den Innovationen zählen auch spezielle Socken, die Personen mit neurologischen Erkrankungen wie Demenz helfen sollen. Projektgründer Zeke Steer erklärte: «Die Socken erkennen steigende Stresslevel, unter denen Menschen mit Demenz leiden können, und geben Pflegekräften so die Möglichkeit, diesen Stress zu lindern, bevor er sich verschlimmert.» William sei sehr daran interessiert gewesen, wie die Socken dazu beitragen könnten, die Pflege in der Gemeinschaft präventiver zu gestalten.