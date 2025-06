Prinz William: Auftritt mit Hollywoodstar Cate Blanchett

Wenn Prinz William auf Terminen erscheint, sorgt das meist schon für Aufmerksamkeit. Doch bei seinem jüngsten Auftritt in Norwich hatte der 42–Jährige eine ganz besondere Begleiterin an seiner Seite: Hollywoodstar Cate Blanchett (56). Die oscarprämierte Australierin begleitete den Prinzen von Wales am Donnerstag zu einem Besuch bei Colorifix, einem britischen Biotechnologie–Unternehmen, wie der britische «Daily Express» berichtet.