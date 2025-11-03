Prinz William: Darauf freut er sich in Brasilien besonders

«Paar besondere Tage in Rio»

Vor seinem Abflug in London teilte der britische Thronfolger via Instagram–Story mit: «Ich freue mich sehr auf meinen ersten Besuch in Rio de Janeiro und darauf, Brasiliens lebendige Kultur, seine aussergewöhnliche Artenvielfalt und vor allem die Herzlichkeit seiner Menschen zu erleben.» Es gebe keinen besseren Ort, «um mutiges Engagement im Klimaschutz zu würdigen. Die Ausrichtung des Earthshot–Preises ermöglicht es uns, nicht nur diejenigen anzuerkennen, die den Wandel vorantreiben, sondern uns auch von ihnen inspirieren zu lassen.» Die Preisverleihung, bei der auch Kylie Minogue und Shawn Mendes erwartet werden, erfolgt am Mittwoch, 5. November.