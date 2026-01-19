Prinz William erhält E-Scooter-Verbot

Prinz William (43) mag der Thronfolger sein – doch auch er muss sich an die örtlichen Vorschriften halten. Nach dem Umzug seiner Familie in die Forest Lodge im Windsor Great Park steht der Royal vor einem unerwarteten Problem: Sein geliebter Elektroroller muss in der Garage bleiben.
Wie unter anderem «The Standard» berichtet, sind auf dem 4.800 Hektar grossen Gelände motorisierte Fortbewegungsmittel strikt untersagt. «Aus Gründen der Sicherheit und des Verkehrsmanagements erlauben wir keine motorisierten Transportmittel im Park», heisst es auf der offiziellen Website des Anwesens.
Williams E–Scooter–Fahrten sorgten für Aufsehen
In den vergangenen Jahren machte der Prinz von Wales immer wieder Schlagzeilen, wenn er auf seinem elektrischen Roller über das Gelände von Schloss Windsor flitzte. Besonders prominent wurde sein Gefährt im Oktober, als er in der Apple–TV–Serie «Urlaub Wider Willen» mit Schauspieler Eugene Levy (79) auftrat. Der Schauspieler war sichtlich überrascht, als William mit einem E–Scooter angerollt kam. «Das ist dein Fortbewegungsmittel?», fragte Levy lachend. Der Royal erklärte: «Wir nutzen das Schloss für Arbeit und Meetings. Und ich bin immer zu spät, also dachte ich, das wäre der Weg, meine Termine pünktlich einzuhalten.»
Neuanfang für die Familie
Prinz William, Prinzessin Kate (44) und ihre drei Kinder zogen im Herbst in die Forest Lodge um. Das georgianische Anwesen soll das «Forever Home» der Familie werden. Der Umzug markiert einen bewussten Neuanfang: Adelaide Cottage war mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden – vom Tod der Queen 2022 bis zu den Krebsdiagnosen von König Charles (77) und Prinzessin Kate im Jahr 2024.
Dass William nun auf seinen E–Scooter verzichten muss, dürfte Prinzessin Kate hingegen weniger betrüben. Die Prinzessin von Wales hatte bereits 2015 verraten, dass sie Williams Vorliebe für motorisierte Zweiräder mit Sorge betrachte. «Es erfüllt mich immer mit Entsetzen, wenn er losfährt», gestand sie damals laut «Vanity Fair» über seine Motorrad–Leidenschaft.