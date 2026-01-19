Prinz William erhält E-Scooter-Verbot

Williams E–Scooter–Fahrten sorgten für Aufsehen

In den vergangenen Jahren machte der Prinz von Wales immer wieder Schlagzeilen, wenn er auf seinem elektrischen Roller über das Gelände von Schloss Windsor flitzte. Besonders prominent wurde sein Gefährt im Oktober, als er in der Apple–TV–Serie «Urlaub Wider Willen» mit Schauspieler Eugene Levy (79) auftrat. Der Schauspieler war sichtlich überrascht, als William mit einem E–Scooter angerollt kam. «Das ist dein Fortbewegungsmittel?», fragte Levy lachend. Der Royal erklärte: «Wir nutzen das Schloss für Arbeit und Meetings. Und ich bin immer zu spät, also dachte ich, das wäre der Weg, meine Termine pünktlich einzuhalten.»