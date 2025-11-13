Prinz William eröffnet Strasse für Fussball-Verein in Cornwall

Bürgermeister Stephen Reynolds zeigte sich ebenfalls beeindruckt: «Letzte Woche war er noch in Brasilien, heute steht er hier im echten Cornwall–Nieselregen.» Als William gefragt wurde, ob er im Klubhaus einen Cider trinken wolle, winkte der 43–Jährige allerdings lachend ab: «Ich benehme mich gut. Besser nicht.» Für William war der Besuch mehr als Pflicht. «Es war ein Privileg zu helfen», sagte er laut BBC.