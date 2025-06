Prinz William: Erster offizieller Besuch als Regimentskommandeur

Prinz William (42) hat der Wattisham Flying Station in Suffolk am Mittwoch zum ersten Mal einen offiziellen Besuch abgestattet. Dabei handelt es sich um jene Militärbasis, die einst eine zentrale Rolle in der Laufbahn seines Bruders Prinz Harry (40) spielte. Der Duke of Sussex war ursprünglich für den Posten als Regimentsführer vorgesehen.