Prinz William hat das schwierigste Jahr seines Lebens hinter sich

Und auch seine Rolle als Prinz von Wales machte William offenbar erst zu schaffen. Er möge es nicht, dass damit noch mehr Verantwortung einhergehe. Auf der anderen Seite möge er «die Freiheit, dass ich etwas wie Earthshot bauen kann». William war nach Südafrika gereist, um unter anderem an der Verleihung des Earthshot–Preises teilzunehmen, den er ins Leben gerufen hat. Der Umweltpreis wird seit 2021 in fünf Kategorien vergeben. Ausgezeichnete Projekte erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils einer Million britischen Pfund, umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro.