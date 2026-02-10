Prinz William in Saudi-Arabien: Thronfolger trainiert mit Fussballteam

Dort sprach er mit Anwohnern, die das Stadtentwicklungsprojekt nutzen, darunter Reem Alrowaili und ihre siebenjährige Tochter Eliana Mufti. Alrowaili, 43, berichtete: «Ich habe die alten Zeiten erlebt, in denen wir nichts tun durften. Jetzt bin ich wirklich froh für meine Tochter, dass sie ein gutes, besseres Leben haben wird».