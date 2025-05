Prinz William präsentiert neue Doku-Serie über Wildtierschützer

Der britische Thronfolger Prinz William (42) präsentiert ab dem 23. Mai eine eigene Dokumentarserie. «Guardians» heisst das Format, das auf dem YouTube–Kanal von «BBC Earth» in sechs Folgen zu sehen sein wird. 18 Monate hat William mit seinem Team an dem Projekt gearbeitet, das Wildtierschützer in den gefährlichsten Gebieten der Welt porträtiert.