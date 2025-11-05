Prinz William rührt Fans mit liebevollem Baby-Moment

Andre Luis Junior, ein Cousin des Babys und Lehrer, sagte anschliessend: «Niemand hat ihn gefragt – er hat ihn einfach hochgenommen. Wahrscheinlich, weil er selbst drei Kinder hat. Er liebt Kinder.» Weiter erklärte er: «Es ist fantastisch. Wir freuen uns riesig, dass er sich für diese kleine Insel entschieden hat. Wir sind hier mitten in Rio etwas ganz Besonderes. Es ist sehr ruhig. Wir freuen uns sehr, dass er hierher gekommen ist. Die Kinder in der Schule waren heute total begeistert.»