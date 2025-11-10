Prinz William: So klärten sie die Kinder über Kates Krebsdiagnose auf

Dann treibt das royale Paar noch eine Frage um, die sich auch andere Eltern stellen: Wann darf der Nachwuchs ein Handy erhalten? «Es ist wirklich schwierig. Unsere Kinder haben keine Handys. Wenn George auf die weiterführende Schule kommt, bekommt er vielleicht eins mit eingeschränktem Zugriff.» Auch hier setzen Kate und William offenbar auf offene Kommunikation: «Wir sprechen mit ihm und erklären ihm, warum wir das nicht für richtig halten. Bei uneingeschränktem Zugang sehen Kinder im Internet Dinge, die sie nicht sehen sollten. Mit eingeschränktem Zugang hingegen halte ich es für gut, um Nachrichten zu versenden.»