Prinz William über Queen Elizabeth: «Ich vermisse sie»

«Es hat sich einiges verändert. Also denkt man irgendwie daran, dass sie nicht mehr da sind, besonders hier in Windsor, denn für mich ist Windsor sie», fuhr Prinz William fort. «Sie hat es hier geliebt. Sie hat die meiste Zeit hier verbracht. Wenn ich Ihnen heute alles zeige, möchte ich vor allem sicherstellen, dass ich es so mache, wie sie es sich für Sie gewünscht hätte.» Elizabeth hatte in Windsor auch ihre Pferde untergebracht, die für sie sehr wichtig gewesen seien, «deshalb hat sie es hier so geliebt».