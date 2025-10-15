Prinz William und Kronprinz Hussein unterwegs bei der Royal Air Force

Prinz William besucht seine alte Staffel

Wie das «People»–Magazin berichtete, erhielten sie dort einen Einblick in den Betrieb des Stützpunkts. Mitarbeiter berichteten ihnen von ihren Aufgaben und ihren Erfahrungen im Einsatz. Vor Ort trafen sie auch auf angehende Flugbesatzungsmitglieder und Personal des No. 28 sowie des No. 22 Squadron – zwei Staffeln der Royal Air Force. Prinz William war selbst einst Teil des No. 22 Squadron, mit dem er als Such– und Rettungspilot im Einsatz war, damals noch auf dem Stützpunkt RAF Valley in Nordwales.