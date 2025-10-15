Prinz William und Kronprinz Hussein unterwegs bei der Royal Air Force

Prinz William (43) und Jordaniens Kronprinz Hussein bin Abdullah (31) haben am Mittwoch einen Luftwaffenstützpunkt der Royal Air Force (RAF) besucht. Beim Besuch des Kronprinzen in Grossbritannien ging es für die beiden Royals zur RAF Benson im englischen Oxfordshire.
Prinz William besucht seine alte Staffel
Wie das «People»–Magazin berichtete, erhielten sie dort einen Einblick in den Betrieb des Stützpunkts. Mitarbeiter berichteten ihnen von ihren Aufgaben und ihren Erfahrungen im Einsatz. Vor Ort trafen sie auch auf angehende Flugbesatzungsmitglieder und Personal des No. 28 sowie des No. 22 Squadron – zwei Staffeln der Royal Air Force. Prinz William war selbst einst Teil des No. 22 Squadron, mit dem er als Such– und Rettungspilot im Einsatz war, damals noch auf dem Stützpunkt RAF Valley in Nordwales.
Während des Besuchs in Oxfordshire besichtigte Kronprinz Hussein zudem einen Hangar. Der ausgebildete Helikopterpilot unterhielt sich mit Technikern und konnte dort stationierte Maschinen aus der Nähe ansehen. Mit Prinz William warf er einen Blick auf die Technik eines Hubschraubers.
William und Kate begrüssen ihre Gäste auf Windsor
Zuvor empfingen Prinz William und Prinzessin Kate (43) Kronprinz Hussein bin Abdullah und seine Ehefrau Prinzessin Rajwa (31) auf Schloss Windsor. Ein Instagram–Clip des offiziellen Accounts von William und Kate zeigte die beiden Thronfolger sowie ihre Ehefrauen bei angeregten Gesprächen. Zu viert posierten sie auch für Fotos – William und Hussein in dunklen Anzügen, Krawatte und Anzugschuhen, Kate in einem sandfarbenen Anzug und heller Bluse. Prinzessin Rajwa wählte für den Besuch eine weisse Hemdbluse, zu der sie ein Top im Korsett–Look und eine schwarze Hose kombinierte.
Zuletzt war Kronprinz Hussein allein bei Prinz William zu Gast. Der britische Thronfolger empfing ihn im Januar auf Schloss Windsor. Zusammen mit Kate hatte William 2023 die Hochzeit von Hussein und dessen Ehefrau Rajwa besucht.