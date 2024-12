Prinz William und Prinz Harry: Getrennte Botschaften für Preisträger

Prinz William lobt «Freundlichkeit und Mitgefühl» der Preisträger

Wie unter anderem der britische «Daily Express» berichtet, hat der Prinz von Wales einen Brief an die Gewinner verfasst. In dem Schreiben, das am 4. Dezember veröffentlicht wurde, lobt er die «aussergewöhnlichen» Empfänger. «Ich bin so stolz auf den Einfluss, den jeder einzelne von Euch auf seine Gemeinden und darüber hinaus hat», schreibt William. «Ihr werdet von Freundlichkeit und Mitgefühl angetrieben, und dadurch verändert ihr alle die Welt zum Besseren». Und weiter: «Meine Mutter wäre unheimlich stolz auf Euch.»