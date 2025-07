Prinz William und Prinz Harry: Ihre Cousine wurde tot aufgefunden

Beerdigung im privaten Kreis

Die «Yorkshire Post» veröffentlichte am 19. Juli einen Nachruf. Dort wird darauf hingewiesen, dass die Studentin, die in Englischer Literatur an der Universität Durham eingeschrieben war, im privaten Kreis ihrer Familie beerdigt werde. Ein Gedenkgottesdienst werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Roche wurde beschrieben als «liebe Tochter von Hugh und Pippa, unglaubliche Schwester von Archie und Agatha, Enkelin von Derek und Rae Long.» Eine Sprecherin sagte laut «The Sun», sie werde «schmerzlich vermisst werden».