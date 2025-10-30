Prinz William und Prinzessin Kate gewinnen Rechtsstreit gegen Magazin

Der Prinz von Wales sprach kürzlich auch über die Auswirkungen von Medieninteresse auf sein Leben in der Serie «The Reluctant Traveler» mit Eugene Levy. William sagte: «Ich möchte eine Welt schaffen, in der mein Sohn stolz auf das ist, was wir tun, eine Welt und einen Beruf, der tatsächlich das Leben der Menschen zum Besseren beeinflusst. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir nicht zu den Praktiken zurückkehren, mit denen Harry und ich aufgewachsen sind. Ich werde alles tun, um sicherzustellen, dass dies nicht passiert.»